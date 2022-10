Europe : Amazon veut davantage de véhicules électriques pour assurer ses livraisons

décarbonation de son réseau de transport en Europe

Elle a en effet dévoilé un investissement d'sur cinq ans et entend au miniumchargées des livraisons en Europe.Cette décision viendrait s'intégrer dans un vaste plan de. Le groupe voudrait diminuer sa consommation d'énergies fossiles traditionnelles et à encourager d'autres secteurs du transport et de l'automobile à trouver des solutions innovantes.Dans son communiqué transmis à l'AFP, le géant américain insiste sur ses acqui. Elle affirme utiliser déjà(pas vraiment en France, où la firme semble adepte des locations Europcar).Il a d'ailleurs commandé 20 Volvo FH Electric. Ces 44 tonnes disposent d'une batterie de 540 kWh leur assurant, et il faut bien ça. En effet, ces derniers devraient parcourir plus d’un million de kilomètres par an.En outre,. Grâce à ce réseau, les livraisons pourraient être effectuées à pied ou en vélo. Ce genre de pôles existe déjà dans une vingtaine de villes européennes (dont Paris, Lyon et Nice) et devraient être multipliés par deux d'ici fin 2025.Loin d'être la seule, Amazon s'est fixé pour objectif d'être àet ainsi devancer de dix ans d'avance l'Accord de Paris.Mais cela risque d'être un peuà obtenir (voire ambitieux), et ce, d'autant que de nombreuses organisations de lutte contre le changement climatique traquent le moindre faux pas de l'entreprise en raison de sa très forte empreinte carbone. Cette dernière provient de ses nombreuses, comme -bien évidemment- son réseau logistique mais aussi ses serveurs ou ses offres de cloud.