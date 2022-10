Tesla baissera les prix de ses SuperChargers si vous voyagez plutôt... la nuit !

Les SuperChargers de moins en moins intéressants

Ces dernières semaines, on était surpris de voir que. Il faut dire que ces derniers sont situés hors des aires d'autoroute, et imposent donc de perdre quelques minutes pour sortir des grands axes. En échange, on bénéficiait d'un tarif préférentiel et d'une qualité de service irréprochable -identification rapide, bornes toujours opérationnelles et des hôtels/bars à proximité.. Non seulement ces bornes concurrentes sont situées sur les aire d'autoroute (avec les toilettes, stations de gonflage, et les services habituels pour nos autos). Mieux, avec Ionity, le kilowattheure ne revient qu'à 30 centimes, moyennant un abonnement à moins de 20€/mois, vite rentabilisé. Le calcul est vite fait !Quelques semaines plus tard, Tesla semble faire machine-arrière. Déjà, les tarifs baissent un peu en journée :suivant les chargeurs. Cela reste assez élevé par rapport aux 30/35 centimes s'il y a deux ans ou même des 50 centimes de cet été, mais c'est toujours ça de pris.Mieux,. Tesla justifie cette approche pour réduire la tension sur le réseau.Mais est-ce vraiment une bonne idée ?. La nuit, il est nettement plus intéressant de charger à la maison (17/19cts en France en moyenne, voire 13/14 en tarif de nuit) ou même sur les bornes de village. Qui a réellement besoin deaprès 22H ?