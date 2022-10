Acer se lance sur le marché de la trottinette électrique avec 2 modèles

65 km d'autonomie pour la Série 5

de briser les barrières entre les hommes et la technologie en proposant des produits innovants, des services de qualités et en œuvrant pour qu’ils soient accessibles à tous

Une Serie 3 plus abordable

Retrouvez notre test de la Navee N65

Par ici notre test de la InMotion L9

Selon le constructeur, sa mission. Le fer de lance Acer Série 5 dispose d'un écran LCD, d'un châssis en aluminium, d'un amortisseur à l'arrière, de roues de 10 pouces à pneus pleins, de phares avant et arrière ainsi que quatre réflecteurs latéraux, d’un frein électronique à l’avant, d’un frein à disque à l’arrière et d'une certification IPX4, pèse 18,5 kg et mesure de 118 x 49 x 125 cm une fois dépliée. Son moteur de 36 V/350W -470W Max situé à l’avant, permet d’atteindre la vitesse maximum autorisée de 25km/h et de gravir des pentes à 16%. Elle propose 3 niveaux de vitesse (0- 6km/h - 0-10km/h - 0-25Km/h) ainsi qu’un régulateur de vitesse. La batterie lithium-ion de 15Ah permet de parcourir une confortable distance de 65 km en une seule charge et la recharge s’effectue en 8 heures.La Serie 3 est moins imposante et plus légère avec des mensurations de 107 X 49 X 120 cm pour 16 kg sur la balance, dispose d’un moteur 36 V/250 W, de roues au format 8,5 pouces, d’une batterie de 7,8Ah, d'une autonomie de 20 km (la recharge prend 4 heures, et reprend certains équipements de la Série 5 (roues à pneus pleins, phares avant et arrières, système de freinage double).