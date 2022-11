Image du jour : une barre de son Porsche Design à 12 000$ dans un échappement de 992 GT3

Porsche Design 911 Soundbar 2.0 Pro – Ltd

La barre de son 911 Soundbar 2.0 Pro – Ltd élaborée par Porsch Design devrait ravir quelques fétichistes de l'échappement sportif fortunés. En effet, si ce modèle de 65 kg promet un rendu 2.1.2 Virtual Surround et embarque une amplification de 300W, du Bluetooth 5.0, la compatibilité AirPlay 2 ainsi que Chromecast, Spotify Connect, Dolby Atmos et DTS-HD,Les amateurs peuvent dès à présent se rendre sur le site officiel pour immoler leur carte bancaire (à part dans une concession, il semble compliqué d'intégrerce dispositif dans un salon, même pour les fans de Porsche). Reste à connaitre le rendu de la bête, un échappement en métal aussi sportif soit-il étant rarement utilisé pour la diffusion de ce genre de mélodies (bien qu'une 992 GT3 chante sûrement fort bien).