VE : Volvo EX90, Ioniq 6 très chère, Boxster électrique, des bornes rapides abordables chez Lidl

EX90, le XC90 électrique

• 5,04 m de long et 1,96 m de large

• 7 places

• 2 moteurs, soit 300 kW (408 ch) et 770 Nm de couple

• Batterie 107 kWh (capacité nette)

• 600 km WLTP

• 11kW/250 kW pour la recharge (10 à 80 % en 30 minutes)

• Fonctions V2L

• 107.900 €

La Ioniq 6 assez chère (pour le moment)

En effet, le véhicule, en dehors d'une calandre pleine et de lignes plus modernes. On notera quand-même le travail sur les feux et le bouclier, mais la révolution se trouve plutôt sous le capot et à l'intérieur.On notera d'ailleurs, pour offrir une conduite semi-autonomie plus fiable -dixit le constructeur. Pour le reste, on retrouve un coffre de 655L, et un frunk de 37L -pas mal, mais encore une fois, moins bien qu'un Model Y, pourtant bien moins cher.Allez, sans plus attendre, voici la tant attendue fiche technique :, presque 30kWh de plus que chez Tesla, même si le gabarit est un cran au dessus de l'américain., permettant d'utiliser la batterie de la voiture pour la maison ou des appareils électriques.A l'intérieur,: animé par Android Automotive, il affiche des interfaces plus modernes que le XC40 actuel. La connectivité passe en 5G et surtout, votre iPhone peut faire office de clef -comme chez son cousin de Polestar. On a vraiment hâte de tester ce modèle !Révélée ces dernières semaines (voir notre vidéo ci-dessous), on connait enfin le ticket d'entrée de la Hyundai Ioniq 6 :Même s'il s'agit de la version haut-de-gamme,. Elle n'est pas non plus plus puissante, avec325 ch, une VMax à 185 km/h et le 0 à 100 km/h à 5,1s. Avec sa batterie de 77,4 kWh, elle parcourt 519 km WLTP (surtout à cause des jantes de 20 pouces), contre plus de 600 chez Tesla.grâce à une excellente courbe de charge. Evidemment, tout ne se résume pas à la fiche technique, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, et avec un design original, un Cx de compétition et surtout un espace à bord inédit, la berline garde aussi de solides arguments.présentes devant les magasins, désormais, l'enseigne se lance dans la charge rapide.La première station a ouvert au Nord de Lyon (Villefranche-sur-Saône) et propose. Disponible 24/24, les tarifs sont très avantageux :Située en bordure d'autoroute, elle se paie le luxe d'être moins chère que tous les opérateurs du marché, Tesla, Ionity, Fastned et Allego compris !Enfin, on termine avec une image de la encore camouflée, mais déjà en test sur la route :Malgré son faux pot d'échappement, les photographes n'ont pas été trompés : elle était totalement silencieuse.