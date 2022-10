Smart Soundbar 600 : une barre de son Dolby Atmos/AirPlay 2 à 549€ chez Bose

Bose Smart Soundbar 600

lorsque le son vous captive vraiment, il peut vous faire passer du simple fait de regarder la télévision et des films, à celui d'être pleinement immergé dans l’action qui se déroule à l'écran. Pour les utilisateurs qui souhaitent se sentir enveloppés dans leur bulle sonore, mais qui n'ont pas beaucoup d'espace pour s’équiper, la Smart Soundbar 600 est la solution idéale.

Une barre de son compatible AirPlay 2

(dont vous pouvez retrouver notre test ici ).. La nouvelle barre de son affiche des mensurations de 5,61 cm x 69,4 x 10,4 centimètres pour 3,13 kg sur la balance (104,14x10,16x5,8 centimètres pour la Bose 900, également Dolby Atmos et AirPlay 2) etainsi que des microphones à réduction de bruit pour la compatibilité avec Alexa et Google Assistant. La barre de son s'appuie sur son DSP interne et sur la technologie maisonpour proposer un rendu immersif, surpour allumer le téléviseur, changer la source de contenu et choisir une chaîne prédéfinie via une seule commande vocale, et surafin de connecter la barre de son à un casque Bose ou à des enceintes Bluetooth compatibles.Selon Raza Haider, Chef de Produit chez Bose,, Spotify Connect, Chromecast, Wi-Fi, Bluetooth 4.2 (sans plus de précision sur les codecs disponibles), et propose un port HDMI eARC et une entrée optique (un port USB est proposé mais uniquement pour la maintenance). Il sera également envisageable d'ajouter un caisson de basses et des enceintes surround de la marque ( Bass Module 500 et Surround Speakers ) afin de créer un système plus complet.Si le modèle plus imposant Smart Soundbar 900 (compatible Dolby Atmos et AirPlay 2) vous intéresse, il est actuellement en promotion à partir de 779,98 euros , soit une ristourne de 219 euros sur le tarif de base.