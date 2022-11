Un scooter électrique MV Agusta et une autonomie en hausse chez Energica

Le scooter électrique MV Agusta Ampelio

Des améliorations pour les modèles 2023 chez Energica

Les amateurs de motos italiennes connaissent à coup sûr MV Agusta pour des machines aussi belles que performantes, comme les Rush (208 ch !), F3, Brutale/Dragster et Superveloce (rhaaa lovely). La firme de Varèse devrait bientôt étoffer son catalogue de deux roues électriques, comptant actuellement la trottinette Rapide et les vélos AMO et LXP, avec le scooter Ampelio. Les lignes du concept présenté à l'EICMA rappelleront aux plusdocumentés les scooters MV Agusta CGT (ça ne s'invente pas) de 1950 et Ovunque de 1951, tout en s'appuyant sur une base moderne de Kymco Super 7 (présenté par le taïwanais lors de l'EICMA 2021).(7,2 kW en crête, vitesse de pointe de 95 km/h, 0 à 50 km/h en 3,7s)(recharge complète en 2h30). Selon MV Agusta, cet Ampelio de 121 kg sera bien commercialisé, mais le constructeur ne précise ni la date de sortie, ni le tarif.Energica, le spécialiste italien de la moto électrique performante, profite également du salon de Milan pour annoncer que(250 km pour des trajets mêlant ville et routes, et jusqu'à 200 km sur autoroute). Energica a également levé le voile à l'EICMA sur un nouveau bloc moteur refroidit par eau atteignant 13 000 tr/min et pesant seulement 26 kg.