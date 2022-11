La vidéo du soir : 412 km/h en Rimac Nevera ! Nouveau record pour un VE

412 km/h dans un véhicule électrique de production

Un modèle de série limité à 352 km/h

c'était un véritable défi que d'obtenir l'entrée parfaite dans la ligne droite depuis les sections courbes de la piste pour donner à la voiture les meilleures chances possibles d'atteindre la vitesse max. Alors que la voiture se stabilisait, roulant à environ 250 km/h, Miro a libéré toute la puissance du groupe motopropulseur et de la batterie à quatre moteurs développés par Rimac, catapultant Nevera au-dessus des 400 km/h. Ce n'est que lorsque Miro a relâché l'accélérateur, ramenant le Nevera à des vitesses plus normales en toute sécurité, que la nouvelle est parvenue à la radio. 412 km/h - exactement comme simulé il y a de nombreuses années (en 2018 NDLR). Assez rapide pour faire de la Nevera le modèle détenteur du record du monde de la voiture de production électrique la plus rapide et aussi la voiture la plus rapide jamais enregistrée à Automotive Testing Papenburg.

Le record du constructeur détenant désormais 55% de Bugatti (d'autres records pourraient être ainsi dans les cartons afin d'offrir une descendance électrique à la hauteur des Veyron et Chiron) a été enregistré sur la piste ovale allemande Automotive Testing Papenburg comportant deux lignes droites de 4 km chacune permettant d'atteindre cette vitesse. Le véhicule est resté de série, et(et une fois le mode le plus sportif enclenché et la limite de vitesse max levée)(tout de même)La Rimac Nevera du record n'a pas été modifiée,(cela reste un peu lent), mais qui peut être levée temporairement à la demande du client (il faudra toutefois justifier d'une météo en adéquation et d'une piste permettant de dépasser cette vitesse en toute sécurité, bon courage). Bien entendu, un véhicule à 2 millions d'euros comme la Rimac Nevera reste très particulier et produit à très peu d'exemplaires, même si le record reste valable dans la catégorie véhicule de production. La vitesse a été contrôlée à l'aide du système GPS Racelogic V-Box. Selon l'équipe,