VE : la Fuell Fllow d'Erik Buell ouvre ses précommandes

Erik Buell, l'innovation à l'honneur

Ouverture des précommande pour la FUELL Fllow

(pour l'époque), comme le cadre/reservoir d'essence, le bras oscillant faisant office de réservoir d'huile, la fourche inversée, le pot d'échappement sous le moteur, ou encore les iconiques freins avants monodisque de très grand diamètre (quasiment la taille de la jante), et des modèles mythiques de la gamme XB, empruntant des bases de moteur Harley-Davidson (puis Rotax pour la XB1125R de 2007).La marque Fuell a été lancée en 2019 avec aux manettes, Erik Buell et les français Francois-Xavier Terny (à qui l'on doit les Vanguard Roadster) et Frédéric Vasseur (possible remplaçant de Mattia Binotto à la tête de la Scuderia Ferrari l'an prochain). La Fllow est donc désormais disponible en précommande contre 200 dollars (tarif final prévu de 11 995 dollars pour la version de base), mais il faudra encore faire preuve de (beaucoup) de patience avant d'en prendre le guidon, les premières livraisons étant prévues pour 2024 (si tout se passe bien, 3000 précommandes sont attendues, avant de lancer une campagne de financement participatif. La route est donc encore longue et escarpée). Pour rappel,, et une autonomie de 240 km grâce à la batterie de 10 kWh (qui fait partie intégrante du châssis) capable de se recharger en seulement 30 minutes.