La Tesla Model 3-Killer de Volkswagen présentée au CES début janvier ?

Une ID.7 au CES ?

Ce format a pourtant l'avantage d'êtreque les SUV. Tesla a d'ailleurs commencé par la Model S sur le segment haut-de-gamme, puis par la Model 3 sur le Premium.dédié à l'électronique grand public. Le CES pourrait cependant accueillir la fameuse berline ID.7.Cette dernière sera, pour faire simple. Elle devrait reprendre quelques codes du concept ID.Aero présenté il y a quelques mois.. On attend aussi le constructeur allemand sur l'efficience, et l'on aimerait un Cx autour de 0,22/0,23 comme le concept.En revanche,, ainsi que ses motorisations habituelles. Il ne faudra donc pas s'attendre à des miracles, une petite ID.3 consomme aujourd'hui plus qu'un gros Model Y de Tesla !Mais: avec une telle capacité, on pourrait venir taquiner Mercedes et ses 700Km d'autonomie -même si, une fois encore, l'efficience joue un rôle fondamental dans l'autonomie finale.Dans tous les cas,, avec une petite avance pour les USA, si l'on en croit les dernières rumeurs. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si elle est présentée au CES, elle pourrait même être assemblée au pays de l'oncle Sam dans un premier temps.