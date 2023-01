iDrive 9 : Android débarque chez BMW dès 2023, mais il y a un "hic" !

Pas de services Google natifs

Test de la BMW i4 40 : les écrans, CarKey, la connectivité et un intérieur léché !

Un iDrive 8.5 pour les anciennes BMW

Un premier pas avant le tout-Android ?

Le constructeur a profité du CES pour dévoiler, mais nous n'aurons droit qu'à une seulede l'iDrive nouvelle génération :Comme vous pouvez le voir,, les interfaces classiques, même si l'on observe quelques widgets en superpositions offrant sans doute plus de souplesse à un OS qui serait plus réactif. Le système sera connecté en 5G et permettra de faire les mises à jour OTA (à distance)., mais BMW précise tout de même que les utilisateurs auront accès au Play Store ou équivalent. Reste à savoir si l'on pourra accéder auGoogle Maps avec planifications d'itinéraire par exemple, ce qui est loin d'être évident. D'autres applications à venir (Netflix, YouTube, jeux etc.) pourraient également permettre de s'occuper un peu durant les charges, comme chez Tesla.Autre déconvenues,. BMW prévoit donc un iDrive 8.5 intégrant les dernières nouveautés, mais sans la boutique d'applications ! Ceux qui ont acheté l'iX1 ou l'i4 ont de quoi être un peu déçus.Pire,Ce dernier arrivera avec le nouveau X1 et X2, ainsi que la Serie 2 Active Tourer. Pour eux, ça sera aussi le 8.5, dont la durée de vie risque d'être plus limitée. Chez les allemands, le hardware et le software sont souvent assez figés et il n'est même pas dit que l'iDrive 9 arrivera sur ces modèles en fin d'année.Bref, sans entrer à pieds joints dans l'écosystème Google,présentée en juin., mais qui a largement perdu en compétitivité en matière de fonctionnalités et d'évolutivité depuis l'arrivée des systèmes Android Automotive ou en comparaison de l'OS de Tesla. Rappelons que! BMW fut également le premier constructeur à adopter CarPlay WiFi. De fait, il est étonnant que le bavarois n'adopte par la version intégrale de CarPlay...