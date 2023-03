Que vaut le chargeur AirPower de Tesla à 300$ ?

Un chargeur AirPower signé Tesla ?

Repose en paix petit AirPower

que

Après de nombreux efforts, nous avons conclu que l’AirPower n'atteindrait pas les normes que nous avions fixées et nous avons donc annulé le projet. Nous présentons nos excuses à ceux qui attendaient ce lancement avec impatience. Nous continuons de croire que l’avenir sera sans fil et nous nous engageons à poursuivre l’expérience.

Notez le look Cybertruck de l'alimentation

Un chargeur sans fil au look inspiré par le Cybertruck

Le Wireless Charging Platform de Tesla est. Si le système magnétique MagSafe d'Apple entend assurer un placement optimal d'un appareil afin d'offrir une recharge dans les meilleures conditions, le modèle de Tesla emprunte une autre voix permettant d'être certain que les appareils seront bien chargés, où que vous le placiez sur le tapis de charge, ce qui fait immanquablement penser à l'AirPower. Le chargeur de Tesla embarque la technologie multi-bobines de FreePower (anciennement Aira), que l'on retrouve également sur le modèle Base Station Pro de Nomad.Le tapis en Alcantara recouvre donc, là où le modèle de Nomad n'en comptait18. C'est cette multitude de bobines qui permet de placer les appareils sur le tapis, sans se soucier du placement. Il faut toutefois noter que, ce qui avait compliqué la conception de l'AirPower qui souffrait alors de surchauffe. Apple avait fini par annoncer officiellement l’abandon du projet le 29 mars 2019, après bien des retards et des rebondissements. Dan Riccio, le SVP Hardware Engineering, avait justifié cette décision :Le chargeur sans fil de Tesla est livré avec. Selon les premiers retours, le soin apporté aux matériaux et au design du tapis de charge donne immédiatement une impression premium, et l'appareil tient ses promesses en offrant une charge sans fil jusqu'à 15W par appareil, ainsi qu'une sensation agréable de liberté au moment de mettre nonchalamment un périphérique en charge, le tout sans chauffe excessive. Au rayon des doléances, le tarif de 300 dollars prend évidemment la première place, suivi du câble qui n'est pas amovible, et de l'absence d'un port USB supplémentaire pour une recharge en filaire. Au final,Apple n'avait pas annoncé de prix pour son AirPower, mais étant donné que le MagSafe Duo est proposé à 159 euros sur l'Apple Store ( 138,88 euros en promo sur Amazon actuellement), il est fort probable que Cupertino aurait également fixé un tarif proche des 250/300 euros.