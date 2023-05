Un AirTag permet de retrouver plus d'un million d'euros volés !

un AirTag et des billets de banque

MIEUX QU'UNE PUB D'APPLE !

Les AirTags dans votre voiture nous aideront à récupérer votre véhicule en cas de vol. Nous utiliserons nos drones, notre technologie StarChase et du "bon vieux travail" à l'ancienne pour récupérer en toute sécurité votre voiture volée. Aidez-nous à vous aider, prenez un AirTag

Actualité des AirTags

Apparemment, un fourgon blindé de la Brink's a été attaqué par deux hommes armés.Après un périple dans les rues de la ville, le convoi a stoppé dans une résidence.Fort heureusement,. Finalement, deux hommes ont été arrêtés, et des centaines de milliers de dollars en espèces cachés dans le plafond et le sous-sol de la résidence ont pu être récupérés.Cerise sur l'AirTag, un des deux hommes appréhendé était déjà recherché pour un vol précédent d'un véhicule -toujours à main armée- et était de plusDepuis de nombreux mois,Dernièrement, la police de New York -plus connue sous son célèbre sigle NYPD- encourageait les propriétaires de voitures à s'acheter un AirTag afin de. Sur Twitter, le Département a en effet posté que le 21e siècle appelle une police du 21e siècle.Avant d'ajouter un message des plus explicite :On ne compte plus les affaires résolues grâce à la pastille de Cupertino. Cela va du voleur de valise et de chaussettes à la lutte contre le trafic de drogue En effet,, de retrouver son véhicule volé ou d'éviter qu'il ne le soit , tout comme d’appréhender des comportements harcelants.. Dans un registre plus dramatique, en juillet dernier, une des actrices du très sombre Altered Carbon (Netflix), Hannah Rose May , avait fait part du tracking qu'elle avait subit mais elle soulignait surtout le système d'alerte de Cupertino, qui lui a permis de. En effet, après avoir reçu la notification sur son smarpthone, elle a pu désactiver le tracking avant finir sa petite pause à Disneyland.