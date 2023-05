Une autonomie ridicule pour le nouveau Honda e:Ny1, un HR-V 100% électrique

AnyOne

Quelle autonomie pour le e:Ny1 ?

Les spécifications du Honda e:Ny1

• Batterie de 68,8 kWh

• Autonomie WLTP de 412 km

• Moteur avant 204 ch (150 kW)

• 310 Nm de couple

Un système multimédia très moderne

Une base de HR-V

Par ici la Honda E !

Après une(222 km WLTP, 120/130Km sur autoroute) pour un prix très élevé (42 000€ hors bonus), Honda récidive avec le e:Ny1 -je vous mets au défi de prononcer correctement son nom ! (Dites. En clair, il faut pouvoir partir en vacances, en week-end et faire de longs trajets ponctuellement sans passer sa journée sur les bornes.. C'est moins que de nombreux véhicules actuellement sur le marché dont la batterie est pourtant plus petite, comme la Megane E-tech (450km), la Tesla Model Y Propulsion (455Km) et même que le très décrié Toyota Bz4x (450Km) que l'on teste d'ailleurs en ce moment.d'autant qu'avec des estimations pareilles, la consommation sera sans doute très élevée.Autre déception,! Aujourd'hui, chez Hyundai/Kia, cette opération ne prend que 18 minutes, et plutôt 25/30mn chez le reste des constructeurs. Avec si peu d'autonomie et une consommation probablement élevée, une charge très rapide (comme sur la MG4) permet pourtant de compenser des arrêts plus nombreux mais plus courts.Toujours à la pointe sur le sujet, ce gros bébé embarque, avec une interface qui, à défaut d'avoir l'air très révolutionnaire graphiquement (comme sur la Honda-E d'ailleurs), semble offrir une bonne ergonomie, avecOn notera aussi la. Le sélecteur de boite se montre aussi plus discret, comme sur les dernières Toyota.Esthétiquement,, même si l'intérieur a été franchement revu et que le look général est beaucoup plus fluide que son cousin.Il reste relativement compact, avecplutôt court, donc, ce qui s'explique sans doute par la petite taille de la batterie. On s'étonnera même de la garde au sol assez élevée (19,5 cm), ce qui n'est pas génial pour l'aéro (et donc l'autonomie) mais pratique en tout-chemin.Le poids n'est pas mentionné (autour de 1700Kg a priori), mais on connait en revanche-ce qui reste un peu juste pour la catégorie. Le prix n'a pas non plus été annoncé mais le configurateur ne devrait plus tarder -les premières livraisons se feront à la rentrée !