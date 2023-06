VE : Fiat Topolino, Model 3 aujourd'hui ? YouTube/AppleMaps sur Polestar 2, Volvo EX30...

pot de yaourt

Le retour de la Fiat Topolino

Ami Buggy

Une nouvelle Tesla Model 3 aujourd'hui ?

Tesla Inc. prévoit de donner un premier aperçu de sa berline Model 3 remaniée dans le cadre de la première visite du PDG Elon Musk à l'usine du constructeur automobile de Shanghai depuis des années, selon des personnes proches du dossier.

YouTube sur la Polestar 2

Volvo EX30 inspiré de l'écran Tesla

À l'intérieur de l'EX30, nous poursuivons notre stratégie d'interfaces contextuelles et ciblées. Sur l'écran unique, les informations de conduite clés telles que la vitesse et les niveaux de charge sont bien en évidence en haut, avec la navigation, les médias et les commandes facilement visibles et accessibles en dessous. Nous incluons également une barre contextuelle qui vous donne à tout moment les fonctions les plus pertinentes pour vos besoins

Une Jeep en offroad avec l'IA

Chez Stellantis, on a décidé de cloner l'AMI et de la décliner sous différentes marques.Le constructeur ne donne aucun détail technique, ni batterie, ni autonomie ni prix... pas même une date de disponibilité ! Il s'agira probablement du. On espère que le prix sera en dessous de celui de l'AMI, même si cette version découvrable et sans porte est vendue plus chère dans nos contrées sous forme d'Au programme,et de l'assistant de conduite. En effet, outre le lancement de la célèbre plateforme de vidéos en ligne, Polestar offre aussiCela permet d'avoir le GPS de la Pomme même si vous avez une autre application (comme Waze) sur l'écran central.Enfin,, notamment en fonction du style de conduite, des derniers kilomètres et de l'environnement. On a vraiment hâte de tester tout ça !Comme vous pouvez le voir,-une inspiration clairement issue de Tesla., a déclaré Tom Stovicek, Head of UX chez Volvo.En plus de Google Assistant, Google Maps, et Google Play, ce petit Volvo électrique sera, qui se fait décidément vraiment attendre dans le groupe.Allez, petit bonus pour aujourd'hui,L'auto n'était pas 100% électrique, il s'agissait d'un Grand Cherokee 4xe (hybride donc). Peu de détails ont réellement filtré sur la partie technologique,Reste à savoir si cela n'enlèvera pas un peu de fun à l'expérience de conduite, mais ça, vous nous le direz en commentaire !