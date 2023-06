Une offre intéressante sur le DJI Mini 3 Pro (290€ en carte cadeau)

249g et détection d'obstacles dans trois directions

Enregistrements vidéos en 4K à 60 ips

RC-N1 à gauche, RC à droite

Le DJI Mini 3 Pro reprend les grandes lignes du design introduit avec les Mini et Mini 2 et le poids de 249 grammes lui permettant de ne pas nécessiter d'enregistrement auprès des autorités, mais(et son tarif le reflète)(en sus de ceux déjà présents en dessous de l'appareil sur les générations précédentes)(avant/arrière/bas) grâce à l'assistance APAS 4.0.Les capacités en photo et vidéo évoluent également avec un capteur CMOS 1/1,3" ouvrant à ƒ1.7 et offrant des clichés de 48 mégapixels,(30 ips en 4K HDR, ou 1080p à 120 ips pour les ralentis), et des prises de vue à la verticale pour les réseaux sociaux. DJI propose les modes MasterShots, FocusTrack avec Active Track 4.0, Point of Interest 3.0 et Spotlight 2.0 pour le suivi du sujet, Hyperlapse ainsi qu'un zoom numérique 4x.Le Mini 3 Pro est compatible avec la technologie DJI O3 permettant(1080p à 30 ips). Le nouveau drone peut être contrôlé avec la radiocommande RC-N1 ou la nouvelle DJI RC (avec écran HD 5,5 pouces intégré). Les transferts de données pourront également se faire sans fil avec des débits atteignants 30 Mo/s grâce à la technologie QuickTransfer. Enfin, la batterie offre une confortable autonomie de 34 minutes en vol.