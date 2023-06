La voiturette électrique suisse Microlino a été produite à 1000 exemplaires !

1000 Microlino dans la nature !

• Moteur de 12 kW (19 kW en crête).

• Batterie : 6, 10,5 ou 14 kWh

• Autonomie WLTP : 91, 177 et 230km

• Poids : 496kg, 513 et 530kg

• VMax : 90 km/h

• 0 à 50 en 5s

• 89nm de couple

• Chauffage PTC 1,8kw

Une vraie solution urbaine

Si le nombre peut paraitre encore léger,. Créée en Suisse par la société Micro, la production de la Microlino s'est révélée plus complexe que prévue pour cette entreprise spécialisée à l'origine dans les trottinettes.Plus ironique encore, les suisses permettent, alors qu'en France, elle devra se cantonner aux nationales. Il faut dire que la fiche technique est un peu plus costaude que la petite Citroën :Durant notre test de la Microlino En effet, elle est limitée (comme l'AMI) à deux personnes mais offre un grand coffre, pour la catégorie.Pour le reste, avec une micro-batterie qui se recharge sur une simple prise électrique,Et c'est d'ailleurs cela son petit secret : avec un poids léger, une petite batterie et un moteur limité en puissance, elle est très rentable au quotidien et n'existe pratiquement aucun entretien.Cet été, le constructeur devrait lancer