MG4 Phase 2, Ford SuperVan Pikes Peek, une île grecque électrique, et de la charge sans-fil Tesla

- La conduite à un pied (1-Pedal)

- Un essuie-glace arrière bienvenu

- Un troisième appuie-tête arrière

- Nouvelles jantes de 18 pouces (17" sur la version de base) sans baisse d'autonomie

- Pic de charge de 135 à 142 kW (la charge était déjà très rapide)

Un fort SuperVan prêt pour Pikes Peak !

Une île grecque 100% électrique

Charger sa Tesla sans-fil ?

A la manière de Tesla, le constructeur a, qui gagne quelques fonctions supplémentaires :, certains l'ayant déjà réceptionnée (sans augmentation de prix) alors que d'autres ont encore reçu des phase 1. Il est même encore possible de recevoir l'ancienne version ces prochaines semaines...A noter qu'(moyennant un passage en atelier) et que la MG4 sera disponible en version. N'hésitez pas à revoir notre essai complet , publié il y a quelques semaines seulement.et a été mise au point toujours par l’écurie STARD. Mais plus étonnant, ce modèle perd un moteur (3 en tout) et aussi 600 chevaux,. L'idée est donc de gagner du poids au maximum, histoire d'éviter la panne sèche et de garantir une bonne vitesse sur les 20km de montée. Parmi les petites nouveautés, l'arrivée de freins carbone-céramique et d'un freinage régénératif plus efficace à l'approche des virages, permettant de récupérer quelques kWh...Rappelons que, qui a vu un Model T gravir la montagne.L'expérience est intéressante carchaque année ! L'idée première de Volkswagen est d'équiper une flotte d'autopartage que l'on peut réserver via l'application astyMOVE et il semble que le système fonctionne déjà très bien., notamment car l'île est équipée de nombreuses bornes installées par Volkswagen. Les véhicules publics (police, secours) sont majoritairement des ID.3 et ID.4.Seul caillou dans la chaussure du maire,. Le photovoltaïque (en cours de déploiement) ne couvre que 7 % de l'électricité totale avec un objectif de 100%. La commune veut égalementqui estiment que cela va enlever du charme touristique à leur petit coin de paradis -et on les comprend, vu le rendement assez désastreux de ces installations.En début d'année,, et il est possible que Tesla utilise la technologie de cette petite société germanique, qui n'est pas la première à s'intéresser à la question. Pour le moment,. Toute la question est de savoir si le rendement sera acceptable sur une voiture, car l'induction présente encore de grosses lacune en la matière.