Comment les AirTags sont devenus un véritable atout pour retrouver ses bagages perdus

En cette période de vacances, où certains d’entre vous pensent aller (très) loin de chez eux, glisser un AirTag pourrait s’avérer tout à fait opportun.Au programme : une semaine dans les Alpes suisses, une semaine au Luxembourg, puis une semaine en Finlande.Pour cela, Barry Sherry a donc commencé son. Mais c’est là que tout bascule ! En effet, si ses bagages ont bien suivi les correspondances,Ayant glissé une balise d’Apple sur sa monture, il se rapproche donc d’un employé de la compagnie aérienne pour lui montrer où se trouvait son bien.D’après, ce dernier s’est trouvé assez surpris, Il s’agissait apparemment de la première fois où il était confronté à ce genre de cas (non pas un bagage perdu, mais un bagage géolocalisé avec un AirTag). S’en suit un petit flou artistique mais l’employé a rassuré notre cycliste, lui précisant queQuelques jours plus tard,. Au delà de la valeur marchande du vélo (plus de 8000 dollars), ce dernier avait une importance personnelle très forte, marquant sa lutte contre le cancer. Pas question pour lui d’abandonner !Quelques jours plus tard, il constate avec surprise sur l’app Localiser de son iPhone que son vélo avait pris la voie des airs pour Zurich, puis au Luxembourg avant d’être livré à son hôtel. Tout est bien qui fini bien puisque Brian Sherry a pu s’offrir un mini Tour de France.Loin de leur utilisation première,, de retrouver sa voiture volée voire d’appréhender des comportements harcelants. Dernièrement, les AirTags ont même mis en évidence un trafic de semelles en caoutchouc