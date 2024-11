Thule rachète Quad Lock pour 327 millions de dollars, et c'est énorme

Un rachat bien calculé

Le choix de Thule pour Quad Lock n’a rien de hasardeux. Fondée en 2011, la marque australienne s’est d’abord illustrée avec un support de téléphone conçu pour le VTT, avant d’étoffer sa gamme pour couvrir la moto, la voiture et plus généralement les activités en extérieur. Avec ce rachat, Thule compte bien profiter de la popularité de Quad Lock en ajoutant un atout à son catalogue d’équipements pour les loisirs de plein air.Cette acquisition n’est pas seulement un moyen d’élargir l’offre de produits ; elle s’inscrit dans une vision plus ambitieuse. Thule cherche en effet à atteindre environ 1,7 milliard d’euros de chiffre d’affaires d’ici 2030, avec une marge opérationnelle de 20 %. Avec Quad Lock, Thule acquiert une marque déjà rentable, qui a généré un chiffre d’affaires d’environ 120 millions d’euros sur l’année passée et affiche une marge de 25 %.Grâce à cette opération, Thule compte également accentuer sa présence en Asie-Pacifique, une région où les ventes du groupe passeront de 5 % à 10 % de son chiffre d’affaires. Quad Lock y est bien implanté, avec 20 % de son activité en Australie et en Nouvelle-Zélande Pour les deux entreprises, cette acquisition repose sur des valeurs communes de qualité et de durabilité. Andrew Poole, PDG de Quad Lock, souligne que l’union des deux marques permettra de proposer une gamme encore plus diversifiée, avec des produits répondant aux attentes des utilisateurs en matière de robustesse et de performance.On comprend mieux le montant astronomique de cette transaction.