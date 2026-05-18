Pierre & Vacances, Belambra et Gîtes de France piratés : quelles données sont concernées ?

Qu'en penser ?



Selon plusieurs rapports spécialisés, la France figure désormais parmi les pays européens les plus ciblés par les vols de données, les ransomwares, et les attaques contre les infrastructures numériques. Même si aucune donnée bancaire ne semble avoir été dérobée dans ces affaires, ces incidents rappellent à quel point les plateformes touristiques stockent d’immenses volumes d’informations personnelles particulièrement sensibles.