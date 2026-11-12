iPhone : Binance alerte sur une faille de sécurité !
Par Laurence - Publié le
Une vulnérabilité découverte dans iOS inquiète les spécialistes de la sécurité informatique. Cette dernière permettrait à une application malveillante d’accéder aux fichiers d’autres applications installées sur un iPhone. Binance, qui a connu quelques déboires récemment, vient de lancer une alerte, notamment à destination des détenteurs de cryptomonnaies, dont les données sensibles pourraient être exposées.
Apple a toujours fait de l’isolation des applications l’un des piliers de la sécurité d’iOS. Grâce au mécanisme de sandboxing, chaque application fonctionne normalement dans un environnement cloisonné, sans pouvoir consulter librement les fichiers des autres. Mais une vulnérabilité baptisée worse_query pourrait permettre de contourner cette protection.
Découverte par le chercheur en sécurité connu sous le pseudonyme forcequitOS, elle permettrait à une application malveillante de lire des fichiers appartenant à d’autres applications installées sur le même appareil. Celui-ci a publié sur GitHub une démonstration illustrant cette possibilité. D’autres développeurs ont déjà exploité cette méthode pour créer des applications capables d’accéder aux données d’autres logiciels, voire de les modifier ou de les supprimer, sans avoir besoin de jailbreaker l’iPhone.
Dans un message publié sur X le 10 novembre, la plateforme d’échange Binance a mis en garde les utilisateurs d’iPhone contre les conséquences potentielles de cette vulnérabilité. Selon elle, une application malveillante pourrait accéder à des informations particulièrement sensibles, notamment les phrases de récupération des portefeuilles de cryptomonnaies, les clés privées ou certains identifiants de connexion, lorsqu’ils sont stockés dans des fichiers accessibles par cette faille.
Ces informations peuvent permettre à un attaquant de prendre le contrôle d’un portefeuille numérique et de transférer les fonds qu’il contient. Binance insiste toutefois sur un point : il ne s’agit pas d’une vulnérabilité propre à son application, mais bien d’un problème touchant les mécanismes de sécurité d’iOS. Les conséquences potentielles dépassent donc largement le secteur des cryptomonnaies.
Selon Binance, la vulnérabilité concerne notamment iOS 26.7.1, iOS 27.0.1 et iOS 27.2. Mais le problème serait toujours présent dans les versions plus récentes. Le chercheur à l’origine de la découverte affirme ainsi que ni iOS 27.2.1 ni la première bêta d’iOS 27.3 ne corrigent cette faille.
Il s’agirait donc d’une vulnérabilité zero-day, pour laquelle aucun correctif n’est actuellement disponible. À ce stade, aucune attaque réelle ni aucun vol de cryptomonnaies exploitant spécifiquement cette faille n’ont été signalés publiquement. Mais l’existence d’une démonstration fonctionnelle ne signifie donc pas nécessairement que cette méthode est déjà utilisée à grande échelle.
En attendant un éventuel correctif, Binance recommande plusieurs précautions. La première consiste à supprimer les applications provenant de sources non fiables, notamment celles installées manuellement à partir de fichiers IPA ou de boutiques alternatives dont la fiabilité n’est pas établie.
La plateforme conseille également de maintenir iOS et les applications à jour, même si les dernières versions du système ne corrigent pas encore cette vulnérabilité. Enfin, en cas de suspicion de compromission, les détenteurs de cryptomonnaies sont invités à transférer leurs fonds vers un nouveau portefeuille créé sur un appareil sain, puis à réinitialiser leurs sessions de connexion.
Cette découverte rappelle que les protections d’iOS, malgré leur architecture particulièrement restrictive, ne sont pas infaillibles. Le risque ne concerne pas uniquement les utilisateurs de Binance, mais potentiellement toute application conservant des informations sensibles dans des fichiers accessibles par cette vulnérabilité. L’absence d’attaques documentées constitue néanmoins un élément rassurant à ce stade. La priorité pour Apple sera désormais de vérifier l’étendue du problème et de proposer un correctif, alors que les détails techniques de son exploitation sont déjà accessibles publiquement.
Une faille qui contourne les protections d’iOS
Apple a toujours fait de l’isolation des applications l’un des piliers de la sécurité d’iOS. Grâce au mécanisme de sandboxing, chaque application fonctionne normalement dans un environnement cloisonné, sans pouvoir consulter librement les fichiers des autres. Mais une vulnérabilité baptisée worse_query pourrait permettre de contourner cette protection.
Découverte par le chercheur en sécurité connu sous le pseudonyme forcequitOS, elle permettrait à une application malveillante de lire des fichiers appartenant à d’autres applications installées sur le même appareil. Celui-ci a publié sur GitHub une démonstration illustrant cette possibilité. D’autres développeurs ont déjà exploité cette méthode pour créer des applications capables d’accéder aux données d’autres logiciels, voire de les modifier ou de les supprimer, sans avoir besoin de jailbreaker l’iPhone.
Binance alerte les détenteurs de cryptomonnaies
Dans un message publié sur X le 10 novembre, la plateforme d’échange Binance a mis en garde les utilisateurs d’iPhone contre les conséquences potentielles de cette vulnérabilité. Selon elle, une application malveillante pourrait accéder à des informations particulièrement sensibles, notamment les phrases de récupération des portefeuilles de cryptomonnaies, les clés privées ou certains identifiants de connexion, lorsqu’ils sont stockés dans des fichiers accessibles par cette faille.
Ces informations peuvent permettre à un attaquant de prendre le contrôle d’un portefeuille numérique et de transférer les fonds qu’il contient. Binance insiste toutefois sur un point : il ne s’agit pas d’une vulnérabilité propre à son application, mais bien d’un problème touchant les mécanismes de sécurité d’iOS. Les conséquences potentielles dépassent donc largement le secteur des cryptomonnaies.
Toujours aucun correctif dans iOS 27.2.1
Selon Binance, la vulnérabilité concerne notamment iOS 26.7.1, iOS 27.0.1 et iOS 27.2. Mais le problème serait toujours présent dans les versions plus récentes. Le chercheur à l’origine de la découverte affirme ainsi que ni iOS 27.2.1 ni la première bêta d’iOS 27.3 ne corrigent cette faille.
Il s’agirait donc d’une vulnérabilité zero-day, pour laquelle aucun correctif n’est actuellement disponible. À ce stade, aucune attaque réelle ni aucun vol de cryptomonnaies exploitant spécifiquement cette faille n’ont été signalés publiquement. Mais l’existence d’une démonstration fonctionnelle ne signifie donc pas nécessairement que cette méthode est déjà utilisée à grande échelle.
Comment protéger son iPhone ?
En attendant un éventuel correctif, Binance recommande plusieurs précautions. La première consiste à supprimer les applications provenant de sources non fiables, notamment celles installées manuellement à partir de fichiers IPA ou de boutiques alternatives dont la fiabilité n’est pas établie.
La plateforme conseille également de maintenir iOS et les applications à jour, même si les dernières versions du système ne corrigent pas encore cette vulnérabilité. Enfin, en cas de suspicion de compromission, les détenteurs de cryptomonnaies sont invités à transférer leurs fonds vers un nouveau portefeuille créé sur un appareil sain, puis à réinitialiser leurs sessions de connexion.
Qu’en penser ?
Cette découverte rappelle que les protections d’iOS, malgré leur architecture particulièrement restrictive, ne sont pas infaillibles. Le risque ne concerne pas uniquement les utilisateurs de Binance, mais potentiellement toute application conservant des informations sensibles dans des fichiers accessibles par cette vulnérabilité. L’absence d’attaques documentées constitue néanmoins un élément rassurant à ce stade. La priorité pour Apple sera désormais de vérifier l’étendue du problème et de proposer un correctif, alors que les détails techniques de son exploitation sont déjà accessibles publiquement.