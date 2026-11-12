iPhone : Binance alerte sur une faille de sécurité !

Qu’en penser ?



Cette découverte rappelle que les protections d’iOS, malgré leur architecture particulièrement restrictive, ne sont pas infaillibles. Le risque ne concerne pas uniquement les utilisateurs de Binance, mais potentiellement toute application conservant des informations sensibles dans des fichiers accessibles par cette vulnérabilité. L’absence d’attaques documentées constitue néanmoins un élément rassurant à ce stade. La priorité pour Apple sera désormais de vérifier l’étendue du problème et de proposer un correctif, alors que les détails techniques de son exploitation sont déjà accessibles publiquement.