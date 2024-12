WhatsApp gagne son procès contre NSO Group, le fabricant de Pegasus

Un logiciel espion au cœur du scandale

Une décision qui pourrait tout changer

Cette décision montre que les entreprises de logiciels espions ne peuvent pas se cacher derrière l’immunité ou éviter leurs responsabilités.

Des sanctions pour manque de coopération

Ce que ça change pour l’avenir

Pegasus, c’est un nom qu’on associe souvent à des pratiques douteuses quand on lis la presse ces dernières années. Ce logiciel espion ultra-puissant a permis à ses utilisateurs (souvent des gouvernements) de surveiller des journalistes, des militants et même des diplomates.Selon les enquêtes, NSO n’a pas seulement fourni l’outil : l’entreprise aurait directement supervisé l’installation et la collecte des données, contredisant sa défense habituelle.Le juge Phyllis Hamilton, du tribunal fédéral de Californie, a rendu un verdict qui pourrait bien faire jurisprudence.La société est également coupable d’avoir enfreint les conditions d’utilisation de WhatsApp.Pour WhatsApp, cette victoire est symbolique. Will Cathcart, le responsable de l’application, a déclaré :Pendant le procès, NSO a traîné des pieds.En France, le logiciel espion Pegasus a suscité pas mal de polémiques. En 2021, des enquêtes ont révélé que des personnalités françaises, dont des journalistes, des avocats et des membres du gouvernement, figuraient parmi les cibles potentielles.Ces révélations ont ensuite conduit à des tensions diplomatiques entre la France et le Maroc, Paris demandant des explications à Rabat.Affaire à suivre sur ce point.Dans tous les cas, ce verdict aux États-Unis pourrait faire réfléchir d’autres entreprises spécialisées dans les logiciels espions.À moins que les sanctions infligées ne suffisent pas à rendre cette activité lucrative, ce qui est fort possible.