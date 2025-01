Getty Images et Shutterstock : une fusion à 3,7 milliards pour affronter l’ère de l’IA

(J'espère que tout le monde va comprendre la subtilité de cette illustration)

Les détails de l’accord

Une réaction au boom de l’IA

L’autre promesse de cette fusion, ce sont les économies

Et le régulateur dans tout ça ?

L’accord offre plusieurs options aux actionnaires de Shutterstock : 28,80 $ par action en cash, 13,67 actions Getty Images par action Shutterstock, ou un mix des deux. Après la transaction,Craig Peters, actuel PDG de Getty Images, pilotera l’entreprise fusionnée, qui conservera le nom Getty Images. Pas de révolution côté bourse non plus : le titre continuera à s’échanger sous le symbolePas de surprise, cette fusion arrive pile au moment où l’intelligence artificielle redéfinit les règles du jeu.L’idée derrière cette union, c’est donc de muscler leur offre tout en investissant dans des technologies innovantes, comme la recherche intelligente et les images 3D.Il est aussi fort à parier que ce nouveau géant finira lui aussi s'intéresser, à terme, à l'utilisation de l'IA pour générer ou modifier des contenus déjà présents sur sa plateforme.Entre 150 et 200 millions de dollars par an d’ici trois ans. Getty et Shutterstock comptent aussi élargir leur bibliothèque de contenus et booster leur couverture événementielle. En gros,Bien sûr, une telle fusion va attirer l’attention des autorités de régulation.Mais les dirigeants semblent confiants : pour eux, c’est le moment parfait pour unir leurs forces et offrir plus de valeur aux utilisateurs. Getty Images et Shutterstock misent gros sur cette alliance pour rester pertinents dans ce secteur chamboulé par l’IA. Reste à voir si le pari paiera.