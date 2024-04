Un accord de licence avec Shutterstock pour l’IA d’Apple

Image créée avec Copilot

Des millions d'images mais pour quoi faire ?

Des réponses à la WWDC ?

Tim Cook

En effet, d'autres entreprises technologiques ont obtenu des offres similaires pour développer leurs propres moteurs, à commencer par Google, Meta ou encore Amazon. Le point intéressant ici est la date de la conclusion de ce contrat,-soit bien avant l'annonce de la fin de l'Apple Car et concomitamment avec la naissance et l'essor de ChatGPT.On apprend également ce que cette convention devrait coûter. Une paille au vu des budgets de la firme... D'autres négociations auraient eu lieu entre Apple et divers éditeurs pour former son grand modèle de langue (LLM) utilisant le contenu d'articles de presse. Parmi les noms évoqués, on trouve ceux deDernièrement,. En effet, le premier pourrait propose, afin de booster le moteur de recherche par défaut sur l'iPhone (et de maintenir le contrat). D'après le, la firme se pencherait sur la possibilité de proposer des fonctionnalités premium payantes , et ainsi monétiser sa recherche basée sur l’IA générative. Toutefois, le moteur de recherche traditionnel resterait gratuit.Pour connaitre la fin de l'histoire, il faudra peut-être n'attendre que deux petits mois.Bien que souvent perçue comme étant derrière ses rivaux en matière d'intégration de l'IA,Apple pourrait sortir un one more thing de son chapeau !