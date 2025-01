TikTok aux États-Unis : Microsoft en lice pour un éventuel rachat

Une liste de prétendants qui s'allonge...

TikTok suscite beaucoup d’intérêt. J’aime les guerres d’enchères parce qu’elles permettent de faire la meilleure affaire possible

sociétés haut de gamme

Sed lex, dura lex

Une chose est sûre : si Microsoft ou un autre acteur américain parvient à conclure l’affaire, TikTok pourrait s’inscrire dans une nouvelle ère, façonnée par des intérêts économiques et politiques américains.

Donald Trump se fixe 30 jours pour sauver Tiktok ! Qui est le nouveau favori ?

TikTok n'a pas été la seule app supprimée de l'App Store ! Apple saura-t-elle en profiter ?

Jusqu'à 30 000 dollars pour un iPhone avec l'app TikTok installée (aux USA bien sûr) !

Lors d’une déclaration à la presse, le Président américain a révélé :. Interrogé sur les discussions en cours, il a répondu par l’affirmative quant à l’implication de Microsoft, tout en précisant que d’autresétaient également sur les rangs.En août 2020, le géant technologique, en partenariat avec Walmart, avait déjà tenté de racheter l’application, mais ByteDance avait décliné leur offre. Par la suite,Bref, on n'en sait pas plus, à part que beaucoup d'entreprises sont intéressées ou -à ce stade- sont sommées de bien vouloir s'intéresser au rachat. E. Mais cela pourrait être une simple communication à la Trump, comme il a l'habitude de le faire...TikTok, très prisé par les jeunes générations, est au cœur des tensions entre Washington et Pékin. Une loi adoptée en avril 2024 contraint ByteDance à céder la plateforme à des intérêts américains sous peine d’interdiction sur le sol des États-Unis. Cette loi est entrée en vigueur le 19 janvier 2025, à la veille de l’investiture de Donald Trump.Pour éviter une confrontation directe et/ou récupérer le bébé,, lui donnant un sursis de 75 jours et espérant parvenir à un compromis. Parmi les solutions envisagées, il, avec ByteDance conservant une participation minoritaire.Selon la radio, le gouvernement cherche à former un groupe d’investisseurs, potentiellement autour d’Oracle,. Cette solution permettrait de répondre aux préoccupations de sécurité nationale tout en maintenant ByteDance comme actionnaire minoritaire.