Thierry Breton et plusieurs autres Européens bannis des États-Unis par Washington. Mais pourquoi ?

On en dit quoi ?



Difficile de ne pas voir dans cette décision un message adressé directement à Bruxelles après l'amende infligée à X. C'est assez révélateur que Washington accuse l'Europe de censure en interdisant de séjour ceux qui luttent contre la désinformation. Puis alors juste avant Noël en plus, c'est assez improbable. La vraie question maintenant : est-ce que l'Union européenne va reculer sur le DSA face à ces pressions, ou au contraire durcir le ton ? Les prochaines semaines risquent d'être tendues entre les deux côtés de l'Atlantique. Que pensez-vous de cette situation ? Est-ce que vous comprenez la posture américaine ?