Un concurrent pour les Apple TV/Fire TV et Chromecast en développement chez Sonos ?

Sonos Home Theater OS

Le responsable des partenariats pour notre système d'exploitation home cinema jouera un rôle central dans la connexion des utilisateurs au contenu et aux services avec la qualité de l'expérience utilisateur attendues des produits Sonos.

Sonos a ainsi publié plusieurs offres d'emploi (relayées par nos confrères de Protocol . La firme cherche un responsable UX (pour l'expérience utilisateur sur l'interface), un responsable des partenariats home cinema, et un chef de produit pour cette mystérieuse nouvelle plateforme.La firme pourrait ainsi profiter de l'engouement pour ses barres de son Beam et Arc (compatibles Dolby Atmos et AirPlay 2, et dont vous pouvez retrouver nos tests ici et là ) pour proposer un concurrent intéressant aux Apple TV, Chromecast avec Google TV , et autres Roku., coupant par la même occasion l'herbe sous le pied de Cupertino, qui plancherait selon les rumeurs sur une Apple TV dotée de haut-parleurs (et peut-être même compatible avec une webcam. pour des appels FaceTime sur le grand écran du salon).