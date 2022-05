La version Preview de Plex Server prend en charge nativement les Mac M1

Plex a annoncé il y a quelques jours. La version Preview (disponible au téléchargement ici ) est universelle et fonctionnera donc nativement sur les Mac Intel et M1. Attention, cette version ne se mettra pas à jour automatiquement vers la version finale. Les utilisateurs de Mac M1 devraient constater des performances en hausse et une meilleure autonomie sur les machines portables.