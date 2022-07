Apple veut encore plus de sport dans sa programmation (et ses services?)

Friday Night Baseball

. Du côté du Foot US, leest en attente d’un diffuseur et permettrait de diffuser en exclu des matchs le dimanche soir. Selon(le fameux camp de vacances) qui s’est déroulée début juillet. Même si aucune information n’a filtré, une telle rencontre n’est bien évidemment pas anodine.D’après les rumeurs courant depuis avril,Précisons que le dernier détenteur des droits (DirectTV) payait en moyenne 1,5 milliard de dollars par an, et que Cupertino aurait alors investi aux alentours des 2,5 milliards de dollars, voire même jusqu'à 3 milliards de dollars pour les récupérer. La somme est un peu plus rondelette que les 85 millions de dollars pour les droits de diffusion en continu duEt c’est justement le base-ball qui va enfin faire son arrivée sur Apple TV+ au mois d’août. Le calendrier de diffusion vient en effet d’être publié et comprend, accompagnés de contenus supplémentaires et de nouveaux programmes exclusifs tels quepour un aperçu des matchs de la semaine, et. Dès le 5 aout, il sera possible de voir les Washington Nationals opposés aux Philadelphia Phillies, suivis des Cincinnati Reds face aux Milwaukee Brewers. Le vendredi 12 août, on pourra voir les San Diego Padres face aux Washington Nationals, suivis des Philadelphia Phillies face aux Mets de New York.Rappelons qu’en plus du Foot US et du Base-ball,, faisant de son service le diffuseur officiel de tous les matchs et autres contenus pendant une décennie à partir de 2023.