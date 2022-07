TV+ : la saison 3 de Trying est dispo !

taxe Netflix

Cette fois, le couple essaie enfin de faire de leur famille de rêve une réalité permanente.La série permettra deRafe Spall, nominé aux SAG Awards, Esther Smith, nominée aux BAFTA. Ce premier épisode , intitulé, permet de voir le début de leur nouvelle vie de parents avec deux enfants qu'ils connaissent à peine.Du côté des, on pourra poursuivre les aventures de Black Bird (S1E4 - L'inconnue), For All Mankind (S3E7 - Sous la surface), Loot (S1E7 - French Connection) et Physical (S2E8 - Surtout, ne pars pas te cacher !).Sur un autre plan (un énième brouhaha juridique),La firme a officiellement abandonné son procès contre la ville, choisissant une voie transactionnelle dont les terme n'ont pas été divulgués.