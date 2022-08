TV+ dévoile son documentaire sur Sidney Poitier et sort "For All Mankind" en Blu-Ray

The Family Plan

père tranquille vivant dans la banlieue qui s'enfuit avec sa famille lorsque son passé le rattrape

En attendant, Cupertino propose la première bande-annonce dans laquelle plusieurs stars discutent de l'influence de ce grand acteur sur leur propre carrière.Annoncé il y a plus d'un an (soit avant son décès en janvier dernier) par Oprah Winfrey,rend hommage à. On y retrouvera des entretiens avec Denzel Washington, Halle Berry, Robert Redford, Lenny Kravitz, Barbra Streisand, Spike Lee et d'autres.Pour rappel, elle avait fait de même pour sa série Défendre Jacob (DVD + Blu-ray), mais il s'agit cette fois d'un contenu en cours. Il est donc probable que les autres saisons (dont la quatrième en préparation) sortent par la suite.C'est le label britannique Dazzler Media, en association avec Apple TV+ , qui a été choisi pour cette production.Pour le moment, le prix n'a pas été communiqué.Notons que celui-ci fait partie de l'accord avec Skydance Media et sera réalisé par Simon Cellan Jones, qui a déjà travaillé avec l'acteur par le passé. Selon, le film racontera l'histoire d'un