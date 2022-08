TV+ : Bad Sisters, SurfSide Girls, Jason Momoa et Zac Efron !

On commence donc pour les nouveautés, avec les deux premiers épisodes de la nouvelle série Bad Sisters , une histoire d'enquête, de décès suspect, d'héritage et d'assurance-vie !À cette occasion La créatrice et productrice exécutive Sharon Horgan et la distribution comprenant Eve Hewson, Anne-Marie Duff, Eva Birthistle, Sarah Greene, Claes Bang, Brian Gleeson, Daryl McCormack ont ainsi foulé le tapis rouge de cet événement.A cela,, basé sur les très sympathiques livres éponymes ( tome 1 et tome 2 ) pour suivre les aventures de Samantha et Jade ! Pour ce week-end, on pourra découvrir la suite de nombreuses séries en cours comme Trying (S3E6), Surface (S1E6) ou encore Five Days At Memorial (S2E4).Cette troisième saison se déroule près d'un an après la victoire de Baba Voss (Jason Mamoa) sur Edo. Mais face à l'émergence d'une possible nouvelle arme de destruction, Baba doit retourner à Paya afin de protéger sa tribu.(plus qu'une semaine à attendre).Rappelons que SEE se déroule dans un futur lointain et post apocalyptique après que l'humanité a perdu la capacité de voir.Autre contenu issu de l'accord avec Skydance Media, le scénario est basé sur le livre. Pour remonter le moral à ses amis partis combattre au Vietnam, Chickie va leur apporter... des bières ! Il sera disponible le 30 septembre prochain.