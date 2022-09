Apple TV+ enrichit son catalogue de nombreux contenus [+ sorties du jour]

Wolfboy et la fabrique de l’étrange

ce sont les êtres bizarres et les rêveurs qui changent le monde

Le film permet de retrouver les acteurs, dans les salles et en streaming sur Apple TV +. Réalisé par Peter Farrelly, ce film raconte l'histoire de John Chickie Donohue, où l'amusement conduit à un voyage incroyable et bouleversant. Autre contenu issu de l'accord avec Skydance Media, le scénario est basé sur le livre, proposé par HITRECORD de Joseph Gordon-Levitt.Avec ses amis Spryte et de nouveaux alliés, Wolfboy s'engagera dans une quête pour unir les forces de la création et de la destruction, et se rend compte qu'être différent est ce qui le rend spécial - et finalement,. La totalité des 10 épisodes est disponible dès aujourd’hui.Enfin, troisième programme également dévoilé ce vendredi, les plus petits pourront retrouverdans Otis à la rescousse . Ici aussi, la totalité de la saison 2 est disponible soit neuf épisodes.. Quant à elles, les frangines dedécouvriront une pure vérité, lors de ce huitième épisode.Parmi les autres vidéos dévoilées cette semaine,, dont Apple diffuse le premier Trailer Officiel. Les deux acteurs jouent les rôles des deux demi-frères, Raymond et Ray, qui se réunissent à la mort de leur père et découvrent que son dernier souhait était qu'ils creusent sa tombe ensemble... Apple propose également la bande annonce de la saison 2 de Hello Jack! Un monde de gentillesse , qui débutera le 7 octobre prochain.C’est justement le cas de la troisième saison desera diffusée à partir du 11 novembre prochain. La saison 2 desera diffusée en avant-première le 4 novembre. La saison 2 desera diffusée en avant-première le 2 décembre alors que Little America reviendra le 9 décembre.-pour l’heure sans titre ni date- de Extracurricular et A24. Ce dernier permettra de découvrir l'histoire des légendaires, des femmes plongeuses en apnée de l'île de Jeju en Corée du Sud. Le film est réalisé par Sue Kim, nominée aux Peabody Award, et est le premier projet issu du partenariat entre Apple TV+ et la société de production de Malala Yousafzai, Extracurricular.