Apple TV+ : des contenus temporairement en libre accès pour les enfants (+ Promo Apple TV)

When Heroes Fly

. D'ailleurs, pour les fêtes et comme chaque année, Cupertino diffuse gratuitement -et pour une durée limitée- l'épisode spécial de Snoopy intitulé Le Thanksgiving de Charlie Brown (pour les plus petits qui s'ennuieraient).En revanche, pour ce weekend (prolongé aux USA), il sera possible de se divertir avec la saison 3 de Mythic Quest (S3E4), la suite de The Mosquito Coast (S2E4), toujours en pleine jungle guatémaltèque. Pour les autres contenus, on aura le choix entre Acapulco (S2E7 - Souvenirs, souvenirs), Shantaram (S1E9 - Rester ou partir).Lespermettront de suivre le sauvetage d'Amber (), une brillante jeune scientifique, par une équipe de vétérans de l’armée, composée de son frère et son mari (Bambi et Prince, incarnés paret). Ces derniers se lancent dans une mission perfide pour la localiser et la sauver. La jeune femme effectue des recherches sur la, se rendant enpour étudier les habitudes de dépendance.En cours de route, elle est capturée par des rebelles quelque part au niveau de la frontière entre la Colombie et le Venezuela. La série estdu show israélien. Dans le même temps, on apprend également qu’Apple négocierait âprement les droits d’adaptation du prochain livre de Michael Lewis en film. Celui-ci porterait sur. Mais pour cela, la firme californienne devrait se mesurer dans les discussions à la concurrence intense de Netflix et d'Amazon.