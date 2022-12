Will Smith, Gary Oldman, Kristin Scott Thomas, Harrison Ford sont de retour sur Apple TV+

Les nouveautés de la semaine

Les deux premiers épisodes de la saison 2 sont en effet dévoilés ce jour. On y retrouve le célèbre Jackson Lamb (Gary Oldman) qui est sur le qui-vive lorsqu’un ancien espion est retrouvé mort.Aux côtés de Gary Oldman, on pourra retrouverdans une intrigue portée sur certains secrets de lalongtemps enterrés. Bien évidemment les héros devront surmonter leurs problèmes individuels pour gagner une course contre la montre et éviter un incident catastrophique.Pour le reste, il sera possible de se divertir avec la saison 3 de(S3E5 - Playpen), la suite de(S2E5 - Optiques positives), toujours en pleine jungle guatémaltèque. Pour les autres contenus, on aura le choix entre(S2E8 - Argent trop cher),(S1E10 - Creuser deux tombes).Enfin, après la diffusion des, le sauvetage d'Amber () continue. La brillante jeune scientifique est recherchée par une équipe de vétérans de l’armée, composée de son frère et son mari (Bambi et Prince, incarnés paret). Ces derniers se lancent dans une mission pour la localiser et la sauver. La jeune femme effectue des recherches sur la, se rendant enpour étudier les habitudes de dépendance. Apple TV+ propose en effet aujourd’hui le quatrième épisode intitulé. Elle permettra de suivre un thérapeute en deuil (interprété par Jason Segel) qui commence à enfreindre les règles et à dire à ses clients exactement ce qu'il en pense. Ignorant sa formation et son éthique, il se retrouve à apporter d'énormes changements tumultueux à la vie des gens... y compris la sienne., en compagnie de Ben Foster, Charmaine Bingwa au Regency Village Theatre de Los Angeles, en Californie. Le film sort effectivement en salles ce vendredi 2 décembre et sur Apple TV+ le. Aux coté des trois acteurs on a pu apercevoir les producteurs Jon Mone et Joey McFarland, les producteurs exécutifs Chris Brigham, Heather Washington, Cliff Roberts et Scott Greenberg, l'écrivain William N. Collage.. Synonyme de liberté pour les Afro-américains dans les Etats-Unis du XIXe siècle, ses blessures causées par les coups de fouet (d'où le surnom) ont été photographiées et largement partagées afin de servir de symboles du mouvement abolitionniste pour mettre fin à l'esclavage.