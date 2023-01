Cette TV réellement sans fil tient sur le mur par aspiration (mais pour quoi faire ?)

Un téléviseur totalement sans fil

Abracadabra, PAN

de ne pas être l'auteur d'un sketch d'un nouveau genre en plein salon

Pour quels usages ?

La startup Displace a fait le déplacement au CES de Las Vegas pour faire la démonstration de son modèle totalement sans fil. Cette TV 4K 55 pouces peut embarquer, qui ne pèse que 9 kg. Le poids contenu du téléviseur a également été pensé pour le transporter aisément (des poignées sont intégrées sur les côtés), ce qui s'accorde avec son système de fixation pour le moins original.En effet,. Il suffira alors de le placer sur un support adéquat (un mur lisse, ou une vitre assez solide) et espérer qu'il reste de l'autonomie. Le constructeur indique avoir mis en place des sécurités, dont un système mesurant la pression afin de s'assurerd'une bonne fixation.Le téléviseur fonctionne sans fil,(qui lui n'est pas sans fil) en Wi-Fi,. Il sera possible de coupler plusieurs téléviseurs afin d'agrandir l'affichage, si le budget le permet. En effet, la TV Dsiplace n'existe qu'en 55 pouces et le tarif est de 3 000 dollars pièce avec des précommandes limitées à 100 exemplaires et des livraisons prévues dès décembre 2023.. La technologie embarquée ne sera en effet valable que si ses avantages sont mis à profit, par exemple pour des utilisateurs ayant besoin de déplacer souvent l'affichage dans des lieux dépourvus de prises électriques, ce qui semble assez éloigné des besoins du grand public. Le produit est également certainement un peu jeune, les démonstrations aux CES ne s'étant pas forcément passées sans accroc, avec des petits soucis, comme un écran qui s'éteint fréquemment et aléatoirement (heureusement, aucune chute sur le pied d'un visiteur n'est à déplorée).