Apple TV+ cartonne avec Harrison Ford (Shrinking) et M. Night Shyamalan (Servant). Et un poney !

N’oublie pas de vivre

Pomme de pin et de poney

N’oublie pas de vivre

N’oublie pas de vivre

Pomme de Pin et Poney

Pomme de Pin et Poney

Shrinking

Shrinking

TRUTH BE TOLD

Truth Be Told

SERVANT

Servant

Acapulco

Acapulco

Cette dernière met en vedette, Elle raconte l'histoire d'Edward Adler (interprété par O'Brien), un garçon de 12 ans qui survit à un accident d'avion commercial dévastateur qui tue tous les autres passagers du vol, y compris sa famille.À noter qu’à la, Apple TV+ a organisé la première, avec la présence des toute l’équipe technique et des acteurs, Connie Britton, Taylor Schilling et Colin O'Brien en tête.Le premier ne recule devant aucun défi, le second veillant toujours à ne pas se laisser dépasser par les événements. Ils devront apprendre ensemble que la vie peut être une aventure joyeuse.. Il joue le rôle d'un thérapeute en deuil d'une franchise et d'une honnêteté à toutes épreuves, à tel point qu’il commence à enfreindre les règles et à dire à ses clients exactement ce qu'il pense. On le retrouve aux côtés deOctavia Spencer reprend son rôle de journaliste d'investigation devenue véritable podcasteuse du crime, Poppy Scoville, pour s’occuper d’une nouvelle affaire.Après un final plein de suspense, la quatrième saison conclura le dernier chapitre de l'histoire de Turner. La guerre de Leanne avec l'église des Saints-Saints se profile, menaçant Spruce Street, la ville de Philadelphie et bien plus. Pendant ce temps, la famille brisée doit non seulement faire face à des menaces croissantes. Le dénouement sera connu le 17 mars 2023 !. Mettant en vedette et produite par Eugenio Derbez, lauréat d'un Emmy et d'un SAG Award, cette nouvelle saison de 10 épisodes, sera mise en production ce printemps. Il sera temps pour Máximo, de concilier les erreurs passées et les nouveaux défis.