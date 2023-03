Apple TV+ vous dit tout sur les coulisses du Real de Madrid

dans les coulisses du Real

Les autres contenus de la semaine

Lettres à

Et du côté des séries à venir ?

The Last Thing He Told Me

Eva the Owlet

Owl Diaries

Cette nouvelle série documentaire -en trois parties- dédiée au Real de Madrid , est présenté par David Beckham. Elle permet de découvrir les joueurs (Karim Benzema en tête) en coulisses pendant la saison 2021-2022. Un moment fort pour cette dernière, qui a vu le club remporter de nombreux titres, dont le Championnat d'Espagne (pour la 35e fois) et surtout sa 14e Ligue des champions, établissant là aussi un nouveau record.La série est produite paren association avecet. Les producteurs exécutifs sont David Quintana, Virginia Acero, Camila Rodríguez Bohórquez et Jorge Cabrera. Les producteurs superviseurs sont François Guerin et Sara Morales.En ce ce weekend qui s'annonce pluvieux, vous pourrez regarder unOu encore les épisodes inédits des séries en cours comme Liaison, Hello Tomorrow (S1E6), N'Oublie pas de Vivre (S1E8), Shrinking (S1E8), Truth Be Told (SE8), Servant (S4E9).Pour son catalogue futur L'émission a été créée en janvier et semble avoir bénéficier d'un très bel accueil du public et de la critique.On notera le retour dederrière et devant l'écran !Ce DA -qui sortira le vendredi 31 mars- est basé sur la sériede Rebecca Elliott.