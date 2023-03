6Play : la plateforme de streaming du groupe M6 débarque sur les Fire TV

Alexa, lance 6Play

Les amateurs des programmes des différentes chaînes d'M6 pourront donc désormais accéder aux émissions en Replay, ainsi qu'aux chaînes M6, W9, 6ter et Gulli en direct. Les abonnés à la formule 6Play Max, à 2,99 euros par mois actuellement (un tarif tout de même élevé pour le contenu proposé, mais cela n'engage que moi) disposeront de plus de 6 500 heures de contenus en HD 1080p (wow) sans publicité, d'avant-premières exclusives et de rediffusions disponibles plus longtemps (30 jours minimum). Les possesseurs d'une Fire TV avec télécommande Alexa pour accéder aux contenus via la requête