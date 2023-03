Le projecteur 4K Xgimi Horizon Pro à 1499€ (-400€), Horizon 1080p à 934€ (-165€)

Xgimi : une gamme récompensée

Xgimi Horizon Pro 4K à 1499€

Si vous vous intéressez de près ou de loin aux vidéoprojecteurs, vous avez peut-être vu passer la marque Xgimi qui se fait un nom sur le marché depuis un certain temps avec des utilisateurs qui ne tarissent pas d'éloges sur leurs produits. Pour rappel, la technologie maison d'adaptation intelligente de l'écran, la mise au point automatique et la correction automatique de la distorsion trapézoïdale afin d'effectuer instantanément la mise au point et proposer une taille d'écran optimale tout en évitant les obstacles tels que les interrupteurs ou les cadres photo (en adaptant la taille de l'affichage) sontLe Xgimi horizon Pro est(une version Horizon 1080p est également au catalogue et actuellement en promotion) affichant des mensurations de 208.4 x 218.4 x 136.2mm pour 2,9kg sur la balance,, un mode faible latence pour les jeux (qui fonctionne réellement, mes parties familiales en attestent), 2 Go de RAM et 32 Go de stockage, Android TV 10.0, des haut-parleurs Harman Kardon 2x8W, du Wi-Fi, du Bluetooth 5.0, deux ports HDMI 2.0, deux ports USB 2.0, un port Ethernet, une sortie audio optique et une sortie analogique en mini jack 3,5 millimètres. Précisons que tous les projecteurs Xgimi offrent la compatibilité 3D (avec les lunettes adéquates vendues séparément). Vous pouvez consulter notre test du Xgimi Horizon Pro