Apple propose 2 mois gratuits à Apple TV+

La dernière chose qu'il m'a dite

Le retour des offres découvertes ?

Une offre sous conditions

Réservé uniquement aux nouveaux abonnements et aux réabonnements éligibles. Code promotionnel non revendable, sans aucune valeur monétaire et non remplaçable en cas de perte ou de vol. Valable uniquement dans les régions et zones géographiques dans lesquelles Apple TV+ est disponible. Nécessite un identifiant Apple avec mode de paiement enregistré.



L’abonnement à Apple TV+ se renouvelle automatiquement au prix mensuel en vigueur dans votre région après la fin de la période promotionnelle, jusqu’à ce qu’il soit résilié. Soumis à conditions et à l’Engagement de confidentialité d’Apple. Pour découvrir les conditions applicables dans votre pays, rendez-vous sur https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/ww/.



Offre non cumulable avec d’autres offres donnant accès au même service. Âge minimum requis en fonction de votre pays. Vous devez vous trouver dans le pays correspondant à la boutique auprès de laquelle vous activez le code. Produits et services compatibles requis.

La dernière chose qu’il m’a dite

La dernière chose qu’il m’a dite

Jaime Lannister

. On se souvient encore de l'année gratuite à son lancement pour tout achat d'un produit éligible., puis une période d'essai de 7 jours. Dernièrement et notamment au moment des fêtes, la firme proposait certains de ses contenus en accès libre comme la totalité de la saison 1 de Ted Lasso, The Morning Show, Téhéran ou For all Mankind. Disney+ , Netflix ou Amazon Prime Vidéo, toutes redoublent de mesures pour s'en sortir, augmentant leur tarifs, introduisant des offres avec pub ou alignant des millions (ou un milliard) pour mettre la main sur les meilleurs contenus Le 13 avril dernier, on apprenait également Canal+ avait réussi à conclure un partenariat historique avec Apple pour permettre aux abonnés de la chaine cryptée de bénéficier d'AppleTV+ . Et ce, sans aucun surcout !. Elle concerne les nouveaux clients de la plateforme et nécessite un identifiant Apple avec mode de paiement enregistré. Au delà des deux mois, le tarif normal s'appliquera ou la possibilité de souscrire à Apple One.Dans cette nouvelle série adapté du roman éponyme de Laura Dave , elle y est une femme forte devant se construire une relation avec sa belle-fille, afin de retrouver son mari, mystérieusement disparu.Les deux premiers épisodes sont d’ores et déjà disponible et un nouvel opus sera proposé chaque vendredi. Aux cotés de Jennifer Garner,, mais aussi Angourie Rice et Aisha Tyler. Tout au long de la série, oeuvreront à la réalisation Olivia Newman, Deniz Gamze Ergüven, Daisy Von Scherler Mayer ou Lila Neugebauer.