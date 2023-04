Un mode pour mettre les dialogues en avant sur Prime Video

Dialog Boost sur Prime Video

La fonction est d'ores et déjà disponible, ici sur l'App Prime Video pour macOS avec The Boys

Une option disponible sur toutes les plateformes

Cette nouvelle fonction s'appuie sur des algorithmes d'apprentissage automatique pour. Pensé à la base pour les personnes ayant des problèmes d'audition, le mode Dialog Boost peut toutefois être mis à profit pour tous les utilisateurs soucieux de mieux entendre les dialogues, par exemple dans un milieu un peu trop bruyant (suivre une série pendant que vos enfants courent en hurlant autour de la table du salon sera peut-être plus facile)., comme l'Apple TV, les iPhone/iPad ou encore un Mac. L'interface propose trois niveau (High/Low/Medium). Le mode Dialog Boost n'est pour le moment proposé que sur certaines productions maison, comme Tom Clancy’s Jack Ryan, La fabuleuse Mme Maisel, l'excellente série The Boys, Harlem, The Big Sick, Beautiful Boy, on encore Being the Ricardos, et uniquement en anglais. Davantage de titres devraient proposer cette fonction à l'avenir, et Amazon devrait pouvoir la proposer dans d'autres langues.