Du golf en direct bientôt sur Netflix ?

des têtes connues sur Netflix

Full Swing

Drive to Survive

Un Netflix plus sportif ?

On resterait ainsi sur un joli gazon tout vert avec un tournoi de golf, qui pourrait être diffusé cet automne., mais il ne s’agirait pas de l’un des tournois officiels composant par exemple le Grand Chelem de golf (à savoir l’US PGA, le Masters, l'Open américain et l'Open britannique) mais d’un tournoi se déroulant à Las Vegas.Il regrouperait des golfeurs professionnels ayant participé àet des pilotes de Formule 1, ayant déjà participé pour leur part à, une série documentaire sur la course automobile -ces deux programmes étant déjà des productions de Netflix.Comme l’indique, mettre en place ce programme lui permettrait de tester les moyens techniques à prévoir sans avoir à débourser quelques dollars pour s’offrir une licence existante, même si le réseau a bien tenté de le faire par le passé.Une offre avait été faite pour les droits de diffusion en direct aux États-Unis sur lal'année dernière, mais c’était ESPN qui avait finalement remporté la mise. Une approche avait également été entaméesans succès là aussi.La sécurisation des droits de diffusion sportive en direct pourrait présenter une nouvelle opportunité, la plateforme étant à la recherche de nouvelles sources de revenus., notamment après l'accueil très mitigé du spectacle de Chris Rock !