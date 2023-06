Nanoleaf veut concurrencer l'Ambilight de Philips Hue avec son kit 4D

Nanoleaf 4D

Les téléviseurs Philips Ambilight, permettant d'illuminer le mur placé derrière une TV en adaptant l'éclairage à ce qui s'affiche à l'écran, attirent les regards... et la convoitise des autres acteurs du marché. Si Philips propose également le boitier Hue Play HDMI permettant d'offrir ce type d'éclairage via ses produits Hue sur des téléviseurs de constructeurs tiers,(ou au-dessus avec un petit support adapté, mais cette option semble moins élégante) ainsi qu'un ruban LED à l'arrière du téléviseur. La technologie Sync+ analyse ensuite l'image et synchronise l'éclairage afin d'obtenir un effet proche du fameux Ambillight de Philips. A l'image de ce que propose Philips Hue (il faut un téléviseur Ambilight assez récent), il sera possible d'ajouter d'autres produits Nanoleaf, comme les panneaux et barres LED afin d'étendre l'effet (attention toutefois, par expérience, un éclairage trop étendu avec des lumières à la périphérie du regard peut gêner le visionnage, mais cela reste une question de goût).Le ruban LED du kit Nanoleaf 4D comprend 50 zones d'éclairage et mesure 5 mètres, de quoi l'adapter à de nombreux environnement, y compris sur des TV aux grandes diagonales. Autre intérêt, ce kit pourra être installé sur un moniteur ne disposant pas d'entrée HDMI, dont les moniteurs Apple ou les iMac, contrairement au boitier de Philips.La caméra seule sera quant à elle proposée à 79,99 euros.