Pourquoi Apple abandonne-t-elle son adaptation du Metropolis de Fritz Lang ?

Clap de fin avant même le début du tournage !

Metropolis

Gaslit

L'Australie, futur producteur de blockbusters ?

production virtuelle

The Mandalorian

cela fera de Victoria l'endroit de prédilection pour des productions cinématographiques ambitieuses

L'année dernière,La production devait bientôt commencer en Australie. C’est en effet dans l'État de Victoria que devait s’installer l’équipe, créant au passage près de 4 000 emplois -une aubaine en ses temps de crise.Malheureusement, d'après nos confrères de, c'est la douche froide pour les personnes impliquées dans ce qui devait être un vrai monument cinématographique ! En effet,. La crise économique et la grève des scénaristes auraient été mentionnés pour motiver cette décision.A cette époque, les premières ébauches du scénario, des budgets et du casting n'étaient pas encore finalisés. Mais certains murmuraient que le budget titanesque n'aurait pas vraiment aidé à garantir la viabilité de ce remake !Rappelons que la sériedevait être, connu pour avoir produit(ou encoreet). Un coup dur pour le réalisateur qui travaillait sur ce gigantesque projet depuis 2016. Mais les puristes sont peut être soulagés à l’idée que personne ne touche à chef d’œuvre du 7e art !En effet, elle avait été soutenue par le gouvernement victorien et spécialement construite à cet effet. Mais cette installation à la pointe de la technologie ne devrait pas être perdue mais -au contraire- devrait séduire de nombreux studios de cinéma, désireux de produire un blockbuster.En pratique,(c’est d’ailleurs la technologie employée pour tourner la saison 3). Le ministre australien des Industries créatives Danny Pearson a précisé d’ailleurs que