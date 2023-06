Plus de 60% des Français sur Netflix ! En faites-vous partie ?

prix en baisse pour une pub en hausse

63% des Français auraient accès à Netflix en 2023

Un budget moyen de 42 euros par mois

Dans ce contexte, presque toutes les plateformes de streaming vidéo -Apple faisant office de loup solitaire- proposent désormais. Il reste à savoir si cette décision va s'avérer judicieuse, aussi bien au niveau de la séduction des utilisateurs que de la sécurisation des budgets publicitaires.Selon une étude publiée hier, le cabinets'est penché sur les habitudes des Français en matière de visionnage. Pour cela, il s'est également servi d'un précédent sondage d'Opinion Way en février dernier (portant sur un panel de 2263 personnes).Ainsi on y apprend que 63% des Français auraient accès à Netflix en 2023 (61% en 2022), contre 49% pour Amazon Prime Video (43% en 2022), 27% pour Disney+ (22% en 2022) et 24% pour Canal+ (en chute par rapport aux 27% de l’an dernier). On notera qu'Apple TV+ ne fait pas partie du listing, score insignifiant ou échantillon trop large ? Mais on pourrait dire également que les chiffres d'Amazon sont légèrement tronqués, une partie des abonnés ayant accès au service via l'abonnement Prime pour les livraisons.A priori, cette étude constate une augmentation des dépenses des foyers, et ce, sur l’ensemble des plateformes culturelles en ligne (vidéo, musique, jeu vidéo).On notera aussi un taux de satisfaction en baisse. Ainsi Netflix perd 6 points passant de 55% à 49% sur un an, mais la décision de traquer le partage des comptes pourrait largement avoir sa part de mécontents.