Avez-vous déjà utilisé AirPlay dans un hôtel ?

AirPlay dans les hôtels

Démocratiser l'usage en simplifiant la configuration

Il s'agit d'une avancée majeure pour le divertissement en chambre dans l'industrie du voyage et de l'hôtellerie, et souligne à quel point nous écoutons attentivement les besoins des consommateurs qui exigent de plus en plus un accès simple à leurs options multimédias personnelles sur le plus grand écran, où qu'ils se trouvent. Les hôtels qui offrent cette fonctionnalité auront une longueur d'avance immédiate sur les voyageurs qui utilisent des appareils Apple, augmentant la satisfaction des clients tout en offrant une réelle différenciation de la concurrence locale.

Apple avait évoqué le sujet lors de la keynote d'ouverture d ola WWDC 2023, indiquant vouloir travailler avec les chaines d'hôtellerie et les fabricants de téléviseurs afin de démocratiser l'usage d'AirPlay dans les hôtels en simplifiant la configuration.. Ainsi, je suis certains de profiter de la meilleure qualité possible et d'une télécommande efficace (et propre), d'accéder à mes abonnements, tout en utilisant indépendamment mes appareils, que ce soit mon iPhone , un iPad ou un Mac Evidemment,, comme le fait de devoir se balader avec son Apple TV, ou encore une configuration initiale obligeant à connecter les différents appareils au réseau de l'hôtel (avec des débits assez souvent souffreteux, particulièrement en soirée lorsque le réseau est partagé entre tous les occupants des chambres), ou en partageant la connexion cellulaire de votre iPhone pour de meilleurs débits.LG est le premier constructeur à profiter le support d'AirPlay dans les hôtels proposé par Apple en annonçant. Si votre hôtel en est équipé, il suffira de scanner un QR Code qui s'affichera à l'écran pour connecter votre iPhone au réseau de l'hôtel et pouvoir diffuser son contenu sur le grand écran via AirPlay 2. Selon Michael Kosla dirigeant la branche Hospitality de LG aux US :