Netflix truste plus de 1/5 de la bande passante en France

Un 1/5 de la bande passante pour Netflix

outils de mesure

Rappelons que pour mesurer la qualité de service d’internet, l'Arcep utilise 7 outils de tests pour les réseaux fixes et 11 pour les réseaux mobiles désormais conformes au Code de conduite de l’Arcep et l’API Carte d’identité de l’accès déployée dans toutes les nouvelles box



Pour améliorer la mesure de la qualité de service d’internet et l’information des utilisateurs, l’Arcep a publié un Code de conduite, mis à jour en 2020, pour inciter les acteurs de la mesure à un niveau minimum de transparence et de robustesse, à la fois pour les protocoles de test, mais aussi dans la présentation des résultats. Fin 2022, 7 outils de tests de mesure la qualité de service fixe et 11 outils de tests de la qualité de service mobile se déclaraient conformes au Code de conduite de l’Arcep.

atteignant 43,2 Tbit/s fin 2022 (soit une hausse de 21,5 % par rapport à 2021). Les installations des FAI ont progressé dans les mêmes proportions sur la période, passant de 5,4 Tbit/s début 2022 à 108 Tbit/s fin 2022.En 2022,: Netflix, Google, Akamai, Meta et Amazon. Le reste du trafic (46%) provient d’une grande diversité d’acteurs s’interconnectant aux FAI.En effet, on y apprend que la plateforme américaine a généré à elle seuleAu total,, ce qui en fait la plateforme qui a séduit le plus de personnes l'an dernier. A titre de comparaison, Google (avec YouTube) suit avec presque dix points de moins (10,7 %).