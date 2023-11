Apple repart à la conquête des étoiles avec For All Mankind (Saison 4)

The Buccaneers s’amusent

FOR ALL MANKIND EST DE RETOUR !

Commençons par les demoiselles deOn peut ainsi découvrir Kristine Frøseth, Alisha Boe, Josie Totah, Aubri Ibrag, Imogen Waterhouse et Mia Threapleton et Christina Hendricks. Comme souvent, leset seront suivis de nouveaux épisodes hebdomadaires, tous les mercredis jusqu'au 13 décembre., déclenchant un violent choc culturel anglo-américain. Envoyées derechef en Angleterre pour trouver maris et titres de noblesse, les Buccaneers ne vont pas s’arrêter là…Enfin,, For All Mankind est de retour pour une quatrième saison. Il y a deux semaines déjà, une première vidéo avait été diffuséeCette saison 4 voit également le retour d’Edi Gathegi, Cynthy Wu et Coral Peia, alors que Toby Kebbell, Tyner Rushing, Daniel Stern et Svetlana Efremova débarquent pour de nouveaux personnages.Pour cela,, soit quelques petits clips reliant les saisons 3 et 4. Ces derniers préparaient les spectateurs pour le début de cette saison 4, en détaillant l’histoire et les événements survenus entre les deux saisons, de 1996 à 2001. Ces petits spots étaient visibles pour les abonnés sur l’app Apple TV.Apple indique qu’en transformant d'anciens ennemis en partenaires. Aujourd'hui, en 2003, le programme spatial se concentre sur laqui pourraient changer l'avenir de la Terre et de Mars. Mais les tensions latentes entre les habitants de cette base internationale désormais tentaculaire menacent de détruire tout ce sur quoi ils travaillent.